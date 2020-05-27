الكاظمي بين المصابين بفيروس كورونا متابعا إجراءات الوقاية

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ظهر رئيس الوزراء العراقي في مدينة الطب العراقية اليوم حيث دخل الى ردهات المصابين بفيروس كورونا متفقدا اجراءات العناية بهم ومؤكدا على القوى الامنية بضرورة تشديد اجراءات حظر التجوال الشامل المفروض خلال عطلة العيد المستمرة خمسة أيام.

الكاظمي خلال زيارته المصابين بكورونا

وأجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء اليوم جولة تفقدية في مدينة الطب ومستشفى الشفاء ببغداد برفقة وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي للاطمئنان على الخدمات الطبية في بغداد المقدّمة للراقدين وإجراءات مواجهة جائحة فيروس كورونا وإجراءات الوقاية المتبعة.

وإبتدأ الكاظمي الذي ظهر مرتديا اللباس المخصص للاطباء في ردهات المرضى المصابين بفيروس كورونا ‎جولته بزيارة عدد من الأطفال الراقدين في مدينة الطب واطلع على مستوى الخدمات الصحية المقدّمة.

‏‎وفي مركز الشفاء التخصصي للأزمات تفقد احوال الراقدين في المركز متمنيا لهم الشفاء العاجل وناقش مع الكادر الطبي تطورات جائحة كورونا والإجراءات المتخذة لمكافحتها وحثهم على بذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الملاكات الطبية والتمريضية والجهات الساندة .

كما تابع الكاظمي خلال جولته التفقدية تنفيذ حظر التجوال الشامل الذي فرضته السلطات العراقية بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل . وقد شدد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على الأجهزة الأمنية بضرورة تشديد اجراءات تنفيذ الحظر الشامل.

الكاظمي خلال زيارته للاطفال المرضى

وفي اخر حصيلة للاصابات والوفيات فقد سجل العراق امس السبت قفزة هائلة بعدد الاصابات بفيروس كورونا اذ بلغ عدد حالات الاصابة الجديدة 308 اصابات معظمها في العاصمة والوفيات 5 وحالات الشفاء 53 . وبذلك ارتفع عدد الإصابات الى4272 ومجموع حالات الشفاء 2585 والراقدين الكلي 1535 ومجموع الوفيات 152حالة منذ ظهور اول اصابة في البلاد في 24 شباط فبرايرالماضي.

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وفي اقليم كردستان الشمالي فقد بدأ منذ منتصف الليلة الماضية حظر تام لتجوال المشاة والسيارات بدءا من الساعة الثانية عشرة مع استمرار منع التنقل بين المحافظات.

ودفع تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية سلطات إقليم كردستان إلى فرض حظر تجوال شامل خلال أيام عيد الفطرمن الاحد الى الخميس المقبل. وحتى الآن سجل إلاقليم 462 إصابة بفيروس كورونا بينها 386 حالة شفاء و5 وفيات.

الكاظمي يدعو العراقيين للوقوف متوحدين لمواجهة الازمات

وقد هنأ الكاظمي العراقيين بحلول عيد الفطرداعياً "لاجتياز التحديات بالتكاتف والتعاون معاً نحو مستقبل زاهر". وقال في تغريدة نشرها بثلاث لغات هي العربية والكردية والإنجليزية واطلعت عليها ""الخليج 365"" اقدم "أطيب التهاني لشعبنا الكريم بعيد الفطر المبارك وتحية اعتزاز لصبر كل عراقي وعراقية".

وأضاف "أطيب الأمنيات وأزكى التبريكات والتهاني لشعبنا العراقي الكريم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أرفقها بتحية حبّ واعتزاز لصبر العراقيين المشهود، وهم يجتازون محنة تلو أخرى، ماكانوا ليجتازوها لولا التكاتف والتعاون والمحبة، وأنا واثق أن طريق المستقبل سترسمه تضحيات العراقيين في الجبهات وفي الساحات ووقفة المثابرين الذين ثبتوا ومازالوا في واجبهم، سواء في القوات الأمنية وهي تؤمّن أرض العراق، أو في الكوادر الصحية وهي تحارب من أجل صحة كلّ العراقيين. إن بسمات أطفالنا لغد مشرق زاهٍ تبدأ من وقفتنا معاً متوحدين إزاء كلّ التحديات. حفظ الله العراق بكم، عزيزاً سالماً سيّداً معافى."

ومن جانبها عبرت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جنبن بلاسخارت لمناسبة العيد عن املها في ان تغرس هذه المناسبة التفاؤل بمستقبل افضل.

وقالت بلاسخارت في بيان تابعته ""الخليج 365" ان "عيد الفطر هو مناسبة سعيدة تحييها الاسر في نهاية شهر رمضان المبارك بالاحتفالات والنزهات العامة لكن مظاهر الاحتفال ستكون اقل هذا العام بسبب جائحة كوفيدـ19 والقيود المصاحبة لها والتي تؤثر على حياتنا على نحو لم يسبق له مثيل".

واشارت الى انه "على الرغم من الصعوبات وحظر التجوال والمخاطر على الصحة العامة والقلق بشأن المستقبل "الا انني آمل ان يكون عيد الفطر مصد أمل متجدد في الإنسانية وفرس التفاؤل بمستقبل أفضل".. منوهة الى ان العراق يواجه تحديات متعددة تفاقمت بسبب الوباء ولكن البلد يمكنه التغلب عليها بروح الوحدة والتضامن.