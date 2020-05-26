فرض حظر تجوال شامل يوم غد في نينوى

اعلنت خلية الازمة في نينوى، الثلاثاء، عن فرض حظر تجوال شامل في المحافظة يوم غد.

وقال المتحدث الرسمي باسم خلية الازمة عدي العبادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المحافظ نجم الجبوري وجه ان يكون يوم غد حظر تام للتجوال في محافظة نينوى".

واضاف ان "ذلك جاء نظرا لتطورات الوضع الوبائي في المحافظة".