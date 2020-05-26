بالصور.. حريق في النجف

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق في محافظة النجف، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماده.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان حريقا اندلع في مطعم بشارع الروان بمحافظة النجف، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث بالتزامن مع عمليات اخلاء عمال المطعم المحترق وانهاء الحادث"، مشيرا الى انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب الحادث".
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