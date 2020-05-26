توقفوا عن تناول اللحوم الحمراء في هذه الحالات

ويستعرض موقع "Eat this" الصحي بعض الأعراض التي تشير إلى ضرورة التوقف فورًا عن تناول اللحوم الحمراء.

رائحة الفم الكريهة



إذا أصبحت رائحة الفم كريهة بشكل يجعل صاحبها غير قادر على التحدث، فإن ذلك دليل على الإفراط في تناول اللحوم، حيث يفرز الجسم ما يسمى بالأمونيا، والتي تتسم برائحتها السيئة.



رائحة العرق

أثبتت الدراسة التي نشرها الموقع أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء مرتين أسبوعيًا فقط، لا يعانون من رائحة العرق الكريهة، التي يعاني منها أولئك الذين يتناولون اللحوم بشكل يومي.

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زيادة الوزن



يؤدي الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، مثل شرائح البرغر والستيك وغيرها، إلى زيادة الوزن، لأنها تحتوي على الدهون.

ارتفاع الكوليسترول

يتسبب تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء، في ارتفاع معدل الشحوم الثلاثية في الدم، ما يزيد فرص التعرض لمشكلات القلب والأوعية الدموية.



عند الإكثار في تناول اللحوم الحمراء، يصاب الشخص بالإمساك لأن الجسم لا يحصل على كمية وفيرة من الألياف، التي تساعد على تحسين عملية الهضم.