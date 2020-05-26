قرد يهاجم مذيعة مصرية على الهواء.. فيديو

هربت المذيعة لبنى عسل في فضائية "الحياة" المصرية، من الاستوديو على الهواء مباشرة بسبب تحرش "نسناس" بها.
حاولت عسل مداعبة النسناس "بقاليلو" الذي ظهر في برنامج "كريزي تاكسي" خلال شهر رمضان، واستجاب لها في البداية، لكنها لم تستطع السيطرة عليه فيما بعد لتخرج هاربة من الاستوديو.
وأثار هروب لبنى عسل ضحكات زميلها في البرنامج وكل من شاهد الحلقة سواء خلف الكاميرات أو أمام الشاشة.
يُذكر أن الجزء الثاني من برنامج "كريزى تاكسي" عُرض على شاشة الحياة، وهو من إخراج منار زين ويقدمه الفنان المصري إبراهيم السمان حيث يسوق من خلاله تاكسي ويستقل ركابًا من أي شارع يمر فيه ويفتعل بهم المقلب، ولاقى البرنامج ردود فعل واسعة من الجمهور مصنفينه من أفضل البرامج التي قدمت.
وأثار هروب لبنى عسل ضحكات زميلها في البرنامج وكل من شاهد الحلقة سواء خلف الكاميرات أو أمام الشاشة.
يُذكر أن الجزء الثاني من برنامج "كريزى تاكسي" عُرض على شاشة الحياة، وهو من إخراج منار زين ويقدمه الفنان المصري إبراهيم السمان حيث يسوق من خلاله تاكسي ويستقل ركابًا من أي شارع يمر فيه ويفتعل بهم المقلب، ولاقى البرنامج ردود فعل واسعة من الجمهور مصنفينه من أفضل البرامج التي قدمت.
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