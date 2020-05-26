قرد يهاجم مذيعة مصرية على الهواء.. فيديو

حاولت عسل مداعبة النسناس "بقاليلو" الذي ظهر في برنامج "كريزي تاكسي" خلال شهر رمضان، واستجاب لها في البداية، لكنها لم تستطع السيطرة عليه فيما بعد لتخرج هاربة من الاستوديو.

وأثار هروب لبنى عسل ضحكات زميلها في البرنامج وكل من شاهد الحلقة سواء خلف الكاميرات أو أمام الشاشة.



الجزء الثاني من

يُذكر أنبرنامج "كريزى تاكسي" عُرض على شاشة الحياة، وهو من إخراج منار زين ويقدمه الفنان المصري إبراهيم السمان حيث يسوق من خلاله تاكسي ويستقل ركابًا من أي شارع يمر فيه ويفتعل بهم المقلب، ولاقى البرنامج ردود فعل واسعة من الجمهور مصنفينه من أفضل البرامج التي قدمت.