وفاة ثلاثة شباب بفيروس كورونا في بغداد 'دون اعراض'

كشف مدير دائرة صحة الكرخ ببغداد، اليوم الثلاثاء، عن حدوث حالات وفاة لثلاثة شباب نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا، مشيرا الى أن أن أي اعراض لم تظهر عليهم ولم يعانوا من امراض مزمنة، فيما أكد أن الوفاة بهذا المرض لا تعرف "عمر أو جنس معين".
واضاف أن "فحوصات الطب العدلي بينت ان سبب الوفاة هو اصابتها بمرض فايروس كورونا"، مشيرا الى أن "كل هؤلاء لم تكن لديهم امراض مزمنة او اية مشاكل صحية".
وأكد، "كل هذا يوضح بشكل جلي أن الوفاة بهذا المرض لا تعرف عمر معين ولا جنس معين وكذبة ان الشباب او ذوي المناعة الجيدة لا يموتون به"، مشددا على أن "السبيل الوحيد للوقاية منه هو اتباع طرق الوقاية من الإصابة به".
وختم تصريحه قائلا، "قوا انفسكم و اهلكم الخطر فإني ناصح لكم أمين".
واعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 216 اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق منها 101 في جانب الكرخ ببغداد، و62 في الرصافة، فيما اشارت الى تسجيل 6 حالات وفاة واحدة في جانب الرصافة واربع حالات في الكرخ.
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