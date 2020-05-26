وفاة ثلاثة شباب بفيروس كورونا في بغداد 'دون اعراض'

وقال في تصريح صحفي اليوم، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "اليوم فقدنا الشاب (م ع) البالغ من العمر ٣٧ سنة من سكنة حي العامل محلة ٨١١ ز ٣١ ، وكذلك شاب اخر ( ع ع) البالغ من العمر ٤٤ سنة من سكنة الدورة محلة ٨٢٤ ز ٣٦ ، وكذلك توفيت شابة بعمر ٢٩ سنة في بيتها".واضاف أن "فحوصات الطب العدلي بينت ان سبب الوفاة هو اصابتها بمرض فايروس كورونا"، مشيرا الى أن "كل هؤلاء لم تكن لديهم امراض مزمنة او اية مشاكل صحية".

وأكد، "كل هذا يوضح بشكل جلي أن الوفاة بهذا المرض لا تعرف عمر معين ولا جنس معين وكذبة ان الشباب او ذوي المناعة الجيدة لا يموتون به"، مشددا على أن "السبيل الوحيد للوقاية منه هو اتباع طرق الوقاية من الإصابة به".

وختم تصريحه قائلا، "قوا انفسكم و اهلكم الخطر فإني ناصح لكم أمين".



واعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 216 اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق منها 101 في جانب الكرخ ببغداد، و62 في الرصافة، فيما اشارت الى تسجيل 6 حالات وفاة واحدة في جانب الرصافة واربع حالات في الكرخ.