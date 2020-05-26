التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا في رصافة بغداد اليوم

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "صحة الرصافة سجلت اليوم ٦٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة بواقع ٢٢ اصابة بمدينة الصدر ضمن محلات ٥٦٢، ٥٤٧، ٥٤٩، ٥٣٠، ٥١٩، ٥٧٣، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٢٠، ٥٤٢، ٥٠٦، ٥٦٣، ٥٥٣، ٥٣٧، وقطاعات ٦ و٢٠ وصفر".واضاف انه "تم تسجيل ٥ اصابات بالبلديات ضمن محلات ٧٤٦ و٧٣٢ ودور العمال وشارع ٣٠ واصابة بالمجمع النفطي واصابتين بالشعب محلة ٣١٧ و٣٣١ و ٥ اصابات بمنطقة العبيدي محلة ٧٥٦ و٧٦٧وقرب مدرسة العابد والكفائات واصابة في الامين محلة ٧٤٣ واصابة في البلديات الزراعي واصابتين في البنوك محلة ٣١٩ واصابة في الطالبية محلة ٣٢١".

واوضح الساعدي ان "باقي الاصابات سجلت اصابتين في الباوية محلة ٧٦٦ والشارع العريض و٦ اصابات من الكرخ الحرية محلة ٤٢٢ وحي الرسالة ومحلة ٨٥٣ والغزالية"، مبينا انه "تم تسجيل اصابة في بوب الشام محلة ٣٦١ واصابتين في حي تونس محلة ٣٣٠ واصابة في الزعفرانية محلة ٩٦٦ واصابة في رية وسكينة واصابة في الدورة محلة ٩٣٤ واصابتين في الكرادة محلة ٩٠١ و٩٠٩ واصابة في بغداد الجديدة محلة ٧١٤ واصابتين في الاعظمية محلة ٣١٢ و٣١٦ و واربع اصابات بواقع اصابة واحدة في كل من الصالحية عمارة ٤٣ وحي اور محلة ٣٢٩ وشارع فلسطين محلة ٥٠٦ واصابة في النضال محلة ١٠١".



وافاد ان العدد التراكمي للاصابات الى ١٣١٥ اصابة توفي منهم ٥٢ للاسف فيما اكتسب الشفاء ٤٧٧ ومتبقي قيد العلاج ٧٨٦"، داعيا الى تشديد اجراءات الحظر وبقوة لمنع تزايد الاصابات خاصة خلال ايام العيد".