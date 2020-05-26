الولايات المتحدة تتخطى عتبة الـ100 ألف بوفيات كورونا

وبحسب الموقع، فقد بلغ عد المصابين في الولايات المتحدة مليون و713 ألفا بعد تسجيل 6774 إصابة اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات مئة ألف و30 حالة بعد تسجيل 225 وفاة إضافية في خلال آخر 24 ساعة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر "تويتر" إنه "لو لم يقم بعمله على نحو جيد وبسرعة لفقدت الولايات المتحدة مليون ونصف أو مليوني أمريكي، خلافا لعدد الوفيات المسجل راهنا وهو مئة ألف"، وأضاف في إشارة إلى استجابته السريعة لاتخاذ التدابير الوقائية من الفيروس، إنه "أخذ قرار حظر الدخول من الصين في وقت مبكر جدا".



وكانت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكتين ومديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قالت اليوم في بيان صحفي إن منظمة الصحة العالمية تعتبر الأمريكتين البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا، وإن الوقت لم يحن لتخفيف القيود من جانب دولهما.