الولايات المتحدة تتخطى عتبة الـ100 ألف بوفيات كورونا

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عتبة الـ100 ألف، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من مليون و700 ألف، حسب إحصائية موقع Worldometers.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر "تويتر" إنه "لو لم يقم بعمله على نحو جيد وبسرعة لفقدت الولايات المتحدة مليون ونصف أو مليوني أمريكي، خلافا لعدد الوفيات المسجل راهنا وهو مئة ألف"، وأضاف في إشارة إلى استجابته السريعة لاتخاذ التدابير الوقائية من الفيروس، إنه "أخذ قرار حظر الدخول من الصين في وقت مبكر جدا".
وكانت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكتين ومديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قالت اليوم في بيان صحفي إن منظمة الصحة العالمية تعتبر الأمريكتين البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا، وإن الوقت لم يحن لتخفيف القيود من جانب دولهما.
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