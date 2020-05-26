صحة النجف: عشرة وافدين قادمين من ست دول يغادرون الحجر الصحي

وقال مدير عام الدائرة رضوان الكندي، في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "غادر اماكن الحجر الصحي التابعة الى دائرة صحة النجف ١٠ وافدين قادمين من ٦ دول بعد انتهاء مدة الحجر الصحي البالغة 14 يوما وبعد اجراء الفحوصات اللازمة لهم دون ظهور اعراض مرضية".وأوضح الكندي ان "الوافدين موزعين بواقع ٣ من استراليا و ٣من تركيا و ١ من كل من امريكا والمانيا وبريطانيا وفرنسا وقد امضوا مدة الحجر الصحي واجريت لهم الفحوصات اللازمة وغادروا دون اعراض مرضية ".

من جانبه قال مسؤول وحدة الامراض التنفسية الحادة في قسم الصحة العامة ليث الموسوي، انه "بمغادرة هؤلاء يكون مجموع المحجورين المتبقين في اماكن الحجر الصحي ١١٩ محجورا منهم ١٠ وافدين ١٠٩ ملامسين لحالات مرضية مشخصة"، مؤكدا ان "المحجورين من الوافدين والملامسين ( ضيوف اعزاء ) على دائرة الصحة ويحظون بكل الرعاية والعناية الصحية".



واشار الى أن "حجرهم لسلامتهم وسلامة عوائلهم اضافة الى حماية ابناء المحافظة خشية ان يكونوا حاملين للفايروس وحتى يتم الاطمئنان على سلامتهم من الاصابة بالعدوى".