اندلع شجار عنيف بين الركاب على متن رحلة جوية متجهة من مدينة سوتشي إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك بسبب خرق أحد الركاب لقواعد التباعد الاجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر الشجار الحاد الذي اندلع بين اثنين من الركاب على متن طائرة إيرال إيرباص A320، الذي تطور لمرحلة الضرب، وفق صحيفة "إزفيستيا" الروسية.
وبدأت المشاجرة بعد هبوط الطائرة بقليل في موسكو، حيث قام أحد الركاب بالاندفاع نحو باب الخروج مما أدى لاصطدامه بركاب آخرين، وبالتالي خرق قواعد التباعد الاجتماعي، التي تتبعها الآن خطوط الطيران بعد تفشي جائحة كورونا.
وتراشق راكبان بالألفاظ قبل أن يتدخل المضيفون على متن الطائرة لتهدئة الرجلين ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، وبدأ الشجار يتخذ منحنى عدوانيا أخاف المضيفين وبقية الركاب من التدخل لإنهاء الأمر.
وبدأت المشاجرة بعد هبوط الطائرة بقليل في موسكو، حيث قام أحد الركاب بالاندفاع نحو باب الخروج مما أدى لاصطدامه بركاب آخرين، وبالتالي خرق قواعد التباعد الاجتماعي، التي تتبعها الآن خطوط الطيران بعد تفشي جائحة كورونا.
وتراشق راكبان بالألفاظ قبل أن يتدخل المضيفون على متن الطائرة لتهدئة الرجلين ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، وبدأ الشجار يتخذ منحنى عدوانيا أخاف المضيفين وبقية الركاب من التدخل لإنهاء الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شجار عنيف بين الركاب على متن طائرة بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.