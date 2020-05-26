انتشال جثة شاب من نهر دجلة وسط بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية انتشلت جثة شاب من نهر دجلة وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة من شرطة النجدة انتشلت، مساء اليوم، جثة شاب من داخل نهر دجلة من جهة شارع ابو نؤاس وسط العاصمة بغداد يبلغ من العمر ١٧ سنة".
واوضح المصدر، أنه "لا توجد على الجثة اي آثار شد خارجية"، مبينا أنه "تم التعرف عليه من قبل ذويه وتم توجيه ضابط التحقيق لاجراء اللازم".
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