الحمامي ونواب عن البصرة يرفضون انسحاب مرشح حقيبة النفط زيدون الساعدي

ابدى النائب عن البصرة كاظم الحمامي ونواب آخرون عن المحافظة، اليوم الاربعاء، رفضهم و"بشدة" انسحاب مرشح حقيبة وزارة النفط زيدون الساعدي. وقال الحمامي في حديث لـ الخليج 365، إنه ونواب عن البصرة يرفضون بشدة انسحاب مرشح حقيبة وزارة النفط عن المحافظة زيدون خلف الساعدي. واوضح الحمامي، أن الساعدي هو الفائز الاول بأعلى الاصوات في الجولتين، وهو المرشح الاوفر حظا لنيل المنصب، كونه اكثر مؤهلات علمية ومخترع ومبتكر في الصناعة النفطية.



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