طالب النائب سلام الشمري، الثلاثاء، بتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بعد الارتفاع الكبير باصابات كورونا، فيما حذر من فقدان السيطرة.
وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يجب تطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لحظر التجوال الوقائي بعد الارتفاع الكبير باصابات كورونا"، مبينا ان "عدم الالتزام بتوصيات خلايا الازمة النيابية والحكومية الخاصة بحظر التجوال الوقائي من قبل المواطنين وخاصة في المناطق ذات الاكتظاظ السكاني رفع من حالات الإصابة بالفيروس وتنذر بتفشي واسع له".
واضاف الشمري ان "النظام الصحي في العراق على المحك ويمر بفترة حرجة تتطلب من الجميع التعاون والالتزام بالتوصيات الخاصة بمكافحة الوباء"، محذرا من "فقدان السيطرة ويدفع الجميع ثمن عدم الالتزام".
ودعا الحكومة الى "زيادة دعمها للمواطنين ووفق الامور المتاحة وخاصة مواد البطاقة التموينية وان تمكنت منح مبالغ جديدة ليتمكن الجميع من تجاوز المحنة".
يذكر ان الفترة الاخيرة شهدت زيادة واضحة بعدد المصابين بفيروس كورونا وخاصة في العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر محذرا من فقدان السيطرة.. نائب: النظام الصحي على المحك ويجب محاسبة المخالفين للحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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