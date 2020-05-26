بالصور.. بدء الحجر المناطقي في نينوى

باشرت دائرة صحة نينوى وبالتعاون مع القوات الأمنية، الثلاثاء، بتطبيق الحجر المناطقي لإجراء الفحوصات على سكنة الأحياء والمناطق من خلال المفارز الطبية الجوّالة التابعة لدائرة صحة نينوى.

وقال مراسل الخليج 365، ان ذلك جاء خوفا من أن هنالك مُلامسين للحالات ال ٢٢ التي سجلتها مدينة الموصل يوم أمس الإثنين.

وقد سجلت مدينة الموصل يوم أمس الإثنين ٢٢ إصابة جديدة ١٥ لوافدين من تركيا وواحدة لمُهجّر من مخيم حسن شام شرق الموصل و ٦ أُخريات بينهم طبيبٍ جرّاح دخل المدينة قادمًا من العاصمة بغداد قبل عدّةِ أيام.

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