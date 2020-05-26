عضو المالية النيابية يتحدث عن رواتب الموظفين ويؤكد: الادخار الاجباري امر طبيعي

اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار، الثلاثاء، انه لا يسمح بالمساس بالرواتب المتدنية، فيما اشار الى ان الادخار الاجباري هو امر طبيعي بحال لجات الدولة الى سندات الخزائن.

وقال الصفار في حديث لـ الخليج 365، ان "المساس بالرواتب المتدنية هو امر لن نسمح به، لكن تلميح الحكومة للادخار قد يمس الرواتب الكبيرة فقط وبنسبة معينة من هذه الرواتب"، مبينا ان "اللجوء الى المسائل الاخرى لا بد من العمل به بكل قوة لتجاوز الازمة".

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واضاف الصفار، ان "الادخار الاجباري هو حالة طبيعية، في حال لجأت الدولة الى سندات الخزائن"، لافتا الى ان "السندات تكون على نوعين اولها اذونات خزانة دائمية، واذونات خزانة مؤقتة، حيث ان الاخيرة خلال سنة تقوم الحكومة بتسديدها للمقرضين".

واكد الصفار ان "من بين الخيارات المطروحة هو الاستدانة، حيث يمكن الاقتراض الخارجي المحدود والداخلي، بغية توفير السيولة المالية لتامين الموازنة التشغيلية".