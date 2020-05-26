الأمير وليام وكيت يتخذان قراراً صادماّ بشأن مدرسة طفلتهما

يبدو أن الأمير ويليام ، 37 سنة ، وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون ، 38 سنة ، يفكران في إبقاء شارلوت ، 5 أعوام ، في المنزل حتى لو قررت مدرسة توماس في باترسي - حيث تدرس والأمير جورج استئناف الدروس هذا الصيف ، وفقًا لصحيفة صنداي تايمز.

ومن المقرر أنه في حال أعيد فتح المدرسة، أن تلتزم بقواعد توجيه حكومة المملكة المتحدة وأن تعيد الطلاب فقط في مراحل "الحضانة، السنة الأولى والسنة السادسة"، حسبما جاء في التقرير. على الرغم من أن شارلوت في صف الحضانة، فإن جورج، 6 سنوات، في السنة الثانية وليس ضمن المجموعة المؤهلة للعودة إلى المدرسة.

ومع ذلك، يرغب الزوجان الملكيان في الحفاظ على أطفالهما معًا وقد لا يعيدان شارلوت إلى المدرسة بدون جورج.

وذكر مصدر لصحيفة ويكلي ويكلي في نيسان الماضي أن كيت "كانت دائمًا" ضد "التعليم المنزلي لأطفالها ولكن الآن" ليس لديها أي خيار".