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ألمانيا تقترب من إنهاء تحذير السفر لمواطنيها إلى 31 دولة أوروبية

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أشارت تقارير إعلامية الى رغبة الحكومة الألمانية في إنهاء تحذير السفر للرحلات السياحية إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 حزيران إذا سمح وضع فيروس بذلك.

ونقلت مجلة "فوكوس" اليوم الثلاثاء عن وكالة الأنباء الألمانية، إن مجلس الوزراء قد يوافق، يوم الأربعاء، على وثيقة عن السياحة الأوروبية، أظهرت أن الحكومة تريد السماح بالسفر إلى 26 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكذلك الدول الأربع غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنتمية إلى منطقة شنغن المفتوحة الحدود وهي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

 

في 18 أيار، قال وزير الخارجية هايكو ماس إن ألمانيا تأمل في تخفيف تحذير السفر على جميع الرحلات السياحية إلى الخارج الذي يستمر حتى 15 حزيران، بحسب ما نقلت "رويترز".

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هذا وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت يوم أمس الاثنين، المصادقة على خطة لإنقاذ شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" من خلال صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الفدرالية، الذي تم إنشاؤه لتخفيف تداعيات تفشي ، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

 

وستعود الحكومة الألمانية بموجب الاتفاق إلى قائمة مساهمي الشركة بعد نحو 20 عاما، وأعلن مجلس إدارة الشركة دعمه لحزمة التدابير التي تتطلب مصادقة المفوضية الأوروبية والجمعية العمومية للمساهمين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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