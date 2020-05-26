'تويتر' تغلق حساب السفارة الإيرانية في موسكو

أعلن القسم الإعلامي في السفارة الإيرانية لدى موسكو أن شركة "تويتر"، أغلقت حساب السفارة باللغة الروسية على الموقع، بلا أي مبرر. وقالت السفارة إن "تويتر" لم ترد على طلبها التوضيح لمعرفة السبب وراء غلق الحساب. Advertisements يذكر أن "تويتر" كانت قد أغلقت سابقا حسابات بعض وكالات الأنباء الإيرانية. وأفادت سابقا وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء بأن "تويتر" أغلقت حساب صحيفة "جام جم" التابعة لمؤسسة الأذاعة والتلفزيون على الموقع.

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