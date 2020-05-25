تنشر الخليج 365، صوراً لمقبرة كربلاء وهي تخلو من المواطنين وفق الاجراءات المتخذة للوقاية من فايروس كورونا وتشهد مقبرة كربلاء خلال الأعياد والمناسبات اكتظاظاً بالمواطنين وتحديداً خلال اليوم الأول من عيدي الفطر والأضحى. Advertisements وأدناه الصور:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مقبرة كربلاء على غير عادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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