أول دولة أوروبية تعلن خلوها من فيروس كورونا

وقال ماركوفيتش في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع هيئة مكلفة بمكافحة المرض: "انتصرنا في المعركة مع هذا الفيروس الخبيث، وأصبح الجبل الأسود الآن أول دولة خالية من فيروس كورونا في عموم أوروبا".

وأضاف، أن "الجبل الأسود سيفتح حدوده أمام المسافرين من الدول التي لا تبلغ عن أكثر من 25 إصابة لكل 100 ألف شخص بما فيها كرواتيا وألبانيا وسلوفينيا وألمانيا واليونان".



وتأكدت 324 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" في الجبل الأسود مع تسع وفيات.

وأغلقت الجمهورية الواقعة في منطقة البلقان أوائل آذار الماضي، الحدود والمطارات والموانئ والمدارس وحظرت التجمعات العامة والأنشطة في الأماكن المفتوحة للحد من انتشار الفيروس.

