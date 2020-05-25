أول دولة أوروبية تعلن خلوها من فيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش، الاثنين، أن بلاده أصبحت خالية من فيروس كورونا، في خطوة بالغة الأهمية للسياحة، وعقب 69 يوماً من الإعلان عن أول إصابة في البلاد.
وأضاف، أن "الجبل الأسود سيفتح حدوده أمام المسافرين من الدول التي لا تبلغ عن أكثر من 25 إصابة لكل 100 ألف شخص بما فيها كرواتيا وألبانيا وسلوفينيا وألمانيا واليونان".
وتأكدت 324 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" في الجبل الأسود مع تسع وفيات.
وأغلقت الجمهورية الواقعة في منطقة البلقان أوائل آذار الماضي، الحدود والمطارات والموانئ والمدارس وحظرت التجمعات العامة والأنشطة في الأماكن المفتوحة للحد من انتشار الفيروس.
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