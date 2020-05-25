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أول دولة أوروبية تعلن خلوها من فيروس كورونا

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أعلن رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش، الاثنين، أن بلاده أصبحت خالية من فيروس ، في خطوة بالغة الأهمية للسياحة، وعقب 69 يوماً من الإعلان عن أول إصابة في البلاد.
وقال ماركوفيتش في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع هيئة مكلفة بمكافحة المرض: "انتصرنا في المعركة مع هذا الفيروس الخبيث، وأصبح الجبل الأسود الآن أول دولة خالية من فيروس كورونا في عموم أوروبا".

وأضاف، أن "الجبل الأسود سيفتح حدوده أمام المسافرين من الدول التي لا تبلغ عن أكثر من 25 إصابة لكل 100 ألف شخص بما فيها كرواتيا وألبانيا وسلوفينيا وألمانيا واليونان".


وتأكدت 324 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" في الجبل الأسود مع تسع وفيات.

وأغلقت الجمهورية الواقعة في منطقة البلقان أوائل آذار الماضي، الحدود والمطارات والموانئ والمدارس وحظرت التجمعات العامة والأنشطة في الأماكن المفتوحة للحد من انتشار الفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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