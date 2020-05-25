ارتفاع إصابات كورونا في أستراليا إلى 7114 حالة

ووفقا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة أنباء "بلومبرغ"، فأن "عدد الوفيات في أستراليا بلغ 102، بينما تعافى 6 آلاف و509 حالات".

ومضى حوالي 17 أسبوعاً منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد في أستراليا.

