ارتفاع إصابات كورونا في أستراليا إلى 7114 حالة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أستراليا إلى 7114.
ووفقا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة أنباء "بلومبرغ"، فأن "عدد الوفيات في أستراليا بلغ 102، بينما تعافى 6 آلاف و509 حالات".
ومضى حوالي 17 أسبوعاً منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد في أستراليا.
ومضى حوالي 17 أسبوعاً منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد في أستراليا.
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