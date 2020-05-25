الصحة تنفي تخصيص مبالغ مالية مقابل كل إصابة بكورونا تسجل في دوائرها

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، انها "تنفي تخصيص أي مبالغ مالية مقابل كل إصابة بفيروس كورونا تسجل في دوائرها ببغداد والمحافظات".

وكانت وسائل إعلام قد تداولت وثيقة تضمنت تخصيص مبالغ مالية مبالغ كل إصابة يتم اكتشافها بفيروس كورونا.

