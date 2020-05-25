محافظ نينوى يقرر فرض حظر التجوال الشامل في المحافظة

قرر محافظ نينوى رئيس خلية الأزمة في المحافظة نجم الجبوري، الاثنين، فرض حظر التجوال الشامل المشدد في المحافظة.
وذكر مكتب الجبوري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الجبوري قرر فرض حظر التجوال الشامل المشدد في المحافظة في تمام الساعة السابعة من مساء هذا اليوم".
وأعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة الموصل.
وسجّلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، 163 إصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد، منها 22 إصابة في محافظة نينوى.
وأعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة الموصل.
وسجّلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، 163 إصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد، منها 22 إصابة في محافظة نينوى.
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