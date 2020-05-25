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تأسيس اول فريق عراقي نسوي للعبة الجيوجيتسو القتالية

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2020-05-25 | 18:15

تأسيس اول فريق عراقي نسوي للعبة الجيوجيتسو القتالية

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كشفت لاعبة المنتخب الوطني للعبة الجيوجيتسو، عشتار العزاوي، عن تأسيس اول فريق نسوي للعبة.
وقالت العزاوي في حديث لـ الخليج 365، "تم تأسيس اول فريق نسوي للعبة الجيوجيتسو، حيث عقدنا اجتماعنا الأول مع رئيس الاتحاد مخلص حسن عن طريق الدائرة التلفزيونية".

وأوضحت أن "الاجتماع ناقش العديد من المواضيع المهمة التي تخدم اللعبة بشكل عام والمنتخب الوطني النسوي بشكل خاص الذي سيمثل العراقي في البطولات المقبلة".


وأضافت عشتار، أن "جميع اللاعبات مغتربات ويتواجدن خارج العراق"، مبينة بالقول، "سأزود اللاعبات بالتدريبات اللازمة خلال الفترة المقبلة بالإضافة الى تامين معسكرات لهن سواء عن طريق الراعي للفريق او عن طريق اتحاد الجيوجيتسو".

وختمت عشتار قائلة، "جميع اللاعبات لديهن رغبة كبيرة في تمثيل العراق وهذا الشيء مشجع جداً خاصة …

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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