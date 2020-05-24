انقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر الائمة شمالي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شاباً عشرينياً حاول الانتحار مساء اليوم، من أعلى جسر الائمة شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت من انقاذه قبل إلقاء نفسه من أعلى الجسر".

