أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة عودة المدارس الابتدائية في الممكة المتحدة لفتح أبوابها جزئيا اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، رغم معارضة من قبل المعلمين والنقابات العمالية.



وأكد جونسون أن الإرادة الجماعية ساهمت في مواجهة تفشي جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال فيه إن العودة إلى مقاعد الدارسة ستقتصر في المرحلة الأولى على التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات، وبين عشر سنوات و11 سنة.وأكد جونسون أن الإرادة الجماعية ساهمت في مواجهة تفشي كورونا ، مؤكدا أن البلاد ستنتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق. وتشمل المرحلة الثانية من تخفيف القوانين لعودة المدارس لتفتح أبوابها أمام الطلبة، مع الإبقاء على الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي. وبحسب آخر حصيلة أعلنتها الحكومة، سُجّلت على الأراضي البريطانية نحو 37 ألف وفاة لأشخاص تأكدت إصابتهم بكوفيد-19، علما أن هذا الرقم قد يرتفع إلى أكثر من 41 ألفا لوجود وفيات يشتبه بأنها ناجمة عن الوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة أوروبية تقرر العودة الجزئية للمدارس الابتدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.