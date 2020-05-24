حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 100 ألف

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، 99 ألف حالة.
وسجلت في الولايات المتحدة، حتى الوقت الحالي، حسب معلومات موقع "Worldometers" للإحصائيات، 1675880 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 99003 وفيات، ما يساوي 5.9% من عدد الحالات الإجمالي، و451124 شفاء، أي 26.9%.
من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات التي تم جمعها حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش يوم 23 مايو، أن حصيلة الإصابات بلغت حتى ذلك الحين 1622114 حالة، بينها 97049 وفاة.
من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات التي تم جمعها حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش يوم 23 مايو، أن حصيلة الإصابات بلغت حتى ذلك الحين 1622114 حالة، بينها 97049 وفاة.
وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 26229 حالة، فيما بلغت زيادة الوفيات 1047.
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