صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تسجيل 197 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق بينها 63 في الكرخ.

-السيدية/محلة٨٢١

- الخضراء/محلة/ ٦٣٥

- الشالجية الزراعي محلة ٤٠٥

- الغزالية/ محلة٦٥٧

- المنصور/محلة ٦١٣و٦١٥

- الكاظمية/محلة٤٢٣و٤٢١

- حي الجهاد /محلة٨٩١

- العطيفية/محلة ٤٠٩

-الحرية/ محلة٤٢٤و٤١٨

- حي الجوادين /محلة٦٢٠

-حي الاندلس/محلة٦١٧و٦١١

- الوشاش/محلة٦١٥

- حي الاعلام/محلة٨٥٥

- السويب/محلة٨٧١

-العامرية/محلة٦٣٤و٦٣٦

- الحارثية/محلة٢١١

- الشعلة الاولى/محلة٤٤٨

- التاجي/ابو عظام/قرية رشيد اليوسف

- ابو غريب/قرية الذهب الابيض/قرب جامع الامام علي

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