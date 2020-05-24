رئيس الوزراء يوجه بتشديد اجراءات الحظر الشامل

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، بتشديد اجراءات الحظر الشامل.
وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه الأجهزة الأمنية بتشديد اجراءات الحظر الشامل".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تسجيل 197 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق.
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