وفاة عضو اتحاد الفروسية ماجد الخفاجي إثر نوبة قلبية مفاجئة

2020-05-24 | 19:47
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توفي عضو اتحاد الفروسية، ماجد الخفاجي، اثر نوبة قلبية مفاجئة اليوم الاحد.
وذكر اتحاد الفروسية في بيان تلقته الخليج 365، ان "الاتحاد العراقي المركزي للفروسية برئاسة جوان فؤاد معصوم، ينعى فقيدهم عضو الهيئة الادارية للاتحاد اللواء المتقاعد ماجد عبد الحسين الخفاجي، الذي وافاه الاجل عصر هذا اليوم الاحد المصادف ٢٠٢٠/٥/٢٤ اثر نوبة قلبية مفاجئة".
وأضاف الاتحاد ان "الفقيد شغل منصب امر كتيبة خيالة سعد في وزارة الدفاع ومثل نادي الجيش والمنتخب الوطني في رياضة الفروسية".
وأضاف الاتحاد ان "الفقيد شغل منصب امر كتيبة خيالة سعد في وزارة الدفاع ومثل نادي الجيش والمنتخب الوطني في رياضة الفروسية".
وتابع الاتحاد أن "الهيئة الادارية لاتحاد الفروسية العراقي، تتقدم بمشاعر الحزن والعزاء لعائلة الفقيد متمنين من الله ان يلهمهم الصبر والسلوان ....إنا لله وإنا إليه راجعون".
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