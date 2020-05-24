الصحة تعلن تسجيل 197 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم فحص (٦٥٠٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٨٨٦٨٥)".

وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت لهذا اليوم (١٩٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:



بغداد/ الرصافة: ٧١بغداد/ الكرخ: ٦٣مدينة الطب: ٦البصرة: ٥السليمانية: ٨اربيل: ٨دهوك: ٦ديالى: ١كربلاء: ١٨الديوانية: ٣ميسان: ١بابل: ١ذي قار: ٤صلاح الدين: ٢

وأوضحت أن "حالات الشفاء بلغت ١٥٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢١

بغداد / الكرخ: ١٦

البصرة: ٧٧

ميسان: ١٧

واسط: ٤

السليمانية: ١٧

اربيل: ١

وأكدت الوزارة، أن "الوفيات بلغت ٨ حالات موزعة كالتالي:

حالتين في بغداد/ الرصافة



حالتين في بغداد/ الكرخ٣ حالات في مدينة الطبحالة واحدة في واسط

وتابعت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ٤٤٦٩، ومجموع حالات الشفاء ٢٧٣٨، فيما بلغ مجموع الراقدين الكلي ١٥٧١، ومجموع الوفيات ١٦٠".