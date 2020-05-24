الصحة تعلن تسجيل 197 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت لهذا اليوم (١٩٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الكرخ: ٦٣
مدينة الطب: ٦
البصرة: ٥
السليمانية: ٨
اربيل: ٨
دهوك: ٦
ديالى: ١
كربلاء: ١٨
الديوانية: ٣
ميسان: ١
بابل: ١
ذي قار: ٤
صلاح الدين: ٢
وأوضحت أن "حالات الشفاء بلغت ١٥٣ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٢١
بغداد / الكرخ: ١٦
البصرة: ٧٧
ميسان: ١٧
واسط: ٤
السليمانية: ١٧
اربيل: ١
وأكدت الوزارة، أن "الوفيات بلغت ٨ حالات موزعة كالتالي:
حالتين في بغداد/ الرصافة
٣ حالات في مدينة الطب
حالة واحدة في واسط
وتابعت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ٤٤٦٩، ومجموع حالات الشفاء ٢٧٣٨، فيما بلغ مجموع الراقدين الكلي ١٥٧١، ومجموع الوفيات ١٦٠".
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