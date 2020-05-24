للمرة الأولى منذ 17 عاماً.. إقامة دوري الشباب لكرة القدم في العراق

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته الخليج 365، ان "لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم عقدت اجتماعها الاول، عبر الدائرة الالكترونية، بمشاركة أعضائها حيدر عوفي، رئيس اللجنة، وغانم عريبي، نائب الرئيس، وضياء حسين، امين السر، والاعضاء علي عبيس ونجم الاوسي وسيروان نجم الدين".وأوضحت أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المهام والامور الخاصة باللجنة، ومنها: العمل على تهيئة كل ما من شأنه انجاح مسابقة الدوري المقرر لها ان تنطلق في الثالث من تموز المقبل، من خلال طبع الكراس الخاص بمواعيد واماكن المباريات، والتأكيد على ان تجري منافساتها مساءً، وفقا للإمكانات المتاحة تفاديا للأجواء الحارة التي يمكن ان تسبب ضررا على اللاعبين والملاكات التدريبية والإدارية".

وأضافت أن "هناك خططا بديلة والتي يمكن من خلالها انقاذ المسابقة في حال استمرار الوضع الحالي في التأزم، بشكل يضمن تحقيق متطلبات الاتحاد الاسيوي بالسعي لإقامتها في هذا الموسم، ومن جهة يضمن حقوق الاندية واللاعبين والملاكات التدريبية، لاسيما وان الاسيوي خول اتحاداته الوطنية تمديد مدة انهاء الموسم الحالي بالموعد الذي تراه مناسبا".



واكملت ان "الموافقة المبدئية حصلت على انطلاق دوري الشباب في الموسم المقبل، تزامنا مع مباريات الكبار بالدوري الممتاز في خطوة طال انتظارها منذ عام 2003، وستكون هناك العديد من البطولات في الموسم المقبل التي تشمل الفئات العمرية، بعض منها سيكون بإشراف لجنة المسابقات، وبدعم الهيئة التطبيعية، والاخرى من خلال الاتحادات الفرعية في عموم محافظاتنا العزيزة بشكل يسهم في اعادة الروح لملاعبنا".