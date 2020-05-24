- 1/2
- 2/2
2020-05-24 | 19:34
1,198 مشاهدة
أعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، إقامة دوري الشباب وبطولات للفئات العمرية في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003.
وأوضحت أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المهام والامور الخاصة باللجنة، ومنها: العمل على تهيئة كل ما من شأنه انجاح مسابقة الدوري المقرر لها ان تنطلق في الثالث من تموز المقبل، من خلال طبع الكراس الخاص بمواعيد واماكن المباريات، والتأكيد على ان تجري منافساتها مساءً، وفقا للإمكانات المتاحة تفاديا للأجواء الحارة التي يمكن ان تسبب ضررا على اللاعبين والملاكات التدريبية والإدارية".
وأضافت أن "هناك خططا بديلة والتي يمكن من خلالها انقاذ المسابقة في حال استمرار الوضع الحالي في التأزم، بشكل يضمن تحقيق متطلبات الاتحاد الاسيوي بالسعي لإقامتها في هذا الموسم، ومن جهة يضمن حقوق الاندية واللاعبين والملاكات التدريبية، لاسيما وان الاسيوي خول اتحاداته الوطنية تمديد مدة انهاء الموسم الحالي بالموعد الذي تراه مناسبا".
واكملت ان "الموافقة المبدئية حصلت على انطلاق دوري الشباب في الموسم المقبل، تزامنا مع مباريات الكبار بالدوري الممتاز في خطوة طال انتظارها منذ عام 2003، وستكون هناك العديد من البطولات في الموسم المقبل التي تشمل الفئات العمرية، بعض منها سيكون بإشراف لجنة المسابقات، وبدعم الهيئة التطبيعية، والاخرى من خلال الاتحادات الفرعية في عموم محافظاتنا العزيزة بشكل يسهم في اعادة الروح لملاعبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى منذ 17 عاماً.. إقامة دوري الشباب لكرة القدم في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.