لاعبون عراقيون يخرقون حظر التجوال ويهملون إجراءات الوقاية من كورونا

2020-05-24 | 15:38
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أظهرت صوراً من مباريات الفرق الشعبية في العاصمة بغداد، خرقاً واضحاً لإجراءات حظر التجوال للوقاية من فيروس كورونا.
مدينة الصدر لم تكن هي الوحيدة التي شهدت تجمعاً كبيراً وانما ايضاً مدينة الناصرية، التي شهدت مدنها ايضاً إقامة بطولات للفرق الشعبي.
وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة، قد وجهت بإيقاف جميع النشاطات الرياضية في البلاد فضلاً عن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.
يذكر أن العراق سجل يوم امس 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي الى 4272 إصابة.
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