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لاعبون عراقيون يخرقون حظر التجوال ويهملون إجراءات الوقاية من كورونا

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2020-05-24 | 15:38

لاعبون عراقيون يخرقون حظر التجوال ويهملون إجراءات الوقاية من كورونا

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أظهرت صوراً من مباريات الفرق الشعبية في العاصمة بغداد، خرقاً واضحاً لإجراءات حظر التجوال للوقاية من فيروس .
وشهدت مدينة الصدر، مباراة نهائية لإحدى بطولات الفرق الشعبية، حيث شهدت تواجدت لاعبين من الزوراء والقوة الجوية إضافة الى لاعبين اخرين وسط حضور جماهيري كبير.

مدينة الصدر لم تكن هي الوحيدة التي شهدت تجمعاً كبيراً وانما ايضاً مدينة الناصرية، التي شهدت مدنها ايضاً إقامة بطولات للفرق الشعبي.


وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة، قد وجهت بإيقاف جميع النشاطات في البلاد فضلاً عن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن العراق سجل يوم امس 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي الى 4272 إصابة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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