أصبح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، ثالث أغنى رجل في العالم بعدما ارتفعت ثروته بقيمة 30 مليار دولار، منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت المجلة أن زوكربيرغ بدأ يجمع المليارات بعد أن أصبحت منطقة خليج سان فرانسيسكو أول منطقة رئيسية في الولايات المتحدة تطلب من السكان اللجوء إلى مكان آمن بسبب تفشي فيروس كورونا، ما جعل الإقبال على "فيسبوك" وملحقاتها تاريخيا.
ولفتت المجلة إلى أنه على الرغم من الضربة التي وجهها الوباء للاقتصاد العالمي، فإن شركة "فيسبوك" أعلنت عن أرقام أفضل من المتوقع، سواء بالنسبة للإيرادات والمستخدمين أو الأرباح في الربع الأول من العام الجاري، حيث أضافت الشركة 44 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر برغم تفشي كورونا.. هذه ثروات أغنى ثلاثة رجال في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.