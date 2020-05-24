دولة أوروبية تسجل أدنى معدل يومي للوفيات بكورونا منذ أسبوع

وذكرت السلطات، انه "بذلك يرتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة إلى 5822 من أصل 45236 مصاباً".

ويخضع حاليا 11672 مصابا بالفيروس للعلاج في مستشفيات البلاد، أي بزيادة 13 شخصا عن يوم أمس السبت.

وشددت السلطات الصحية على أن "العدد الحقيقي للمصابين يبقى أكثر مما هو معلن بسبب عدم خضوع جميع المواطنين للفحوصات".

