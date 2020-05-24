برلماني يدعو نواب بغداد إلى أخذ دور مجلس المحافظة

اتهم النائب عن محافظة بغداد صباح الطلوبي العكيلي، الأحد، أمانة بغداد والمحافظة بـ"الانتقائية" في توزيع المهام والعمل على أساس "المزاجيات والعلاقات"، داعياً نواب العاصمة إلى الاجتماع لأخذر دور مجلس المحافظة ومراقبة ومتابعة العمل.
وأضاف العكيلي، أنه "صار لزاماً على جميع نواب بغداد الاجتماع لأخذ دور مجالس المحافظات ومراقبة ومتابعة العمل في بغداد بدقة كبيرة، وأن أهم المشاكل تتمثل بمعاناة الطبقات الفقيرة وعدم أخذ المحافظة والأمانة أي اعتبار لذلك"، مشدداً على "أهمية أن يكون للأمانة والمحافظة تواجد ودعم حقيقي للجهات البلدية المتواجدة ضمن تلك المناطق".
وتابع، أننا "لو تأملنا طلبات الطبقة الفقيرة، لوجدناها من البساطة بحيث يخجل المسؤولون منها ومن عدم تحقيقها لهم"، مضيفاً "ندعو محافظة وأمانة بغداد إلى عدم رمي الكرة في ملعب الآخرين والاستهانة بالوضع من عدم وجود جهات رقابية مباشرة لمجلس المحافظة، فلنا بعد العيد وقفة".
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