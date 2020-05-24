كشفت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصادر، أن الفنان عمرو دياب يجري من المتوقع إجراؤه لتحليل "كوفيد-19" اليوم إثر إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا.
ومن المرجح أن الفنانة دينا الشربيني قد خالطت رجاء الجداوي منذ يومين داخل كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلهما المشترك وهو ما يرفع احتمال إصابتها بعدوى الفيروس خاصة أن هناك مشاهد جمعت الفنانتين وكانت تحتوي على بعض "القبلات" بحسب موقع فيتو.
وأعلنت أسرة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، إصابة الفنانة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" ونقلها إلى مستشفى العزل بمنطقة أبوخليفة بمدينة الإسماعيلية، شرقي مصر.
كما أعلنت الفنانة رجاء الجداوي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي يعرض حاليا، عبر حسابها "إنستغرام".
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب 'لعبة النسيان'.. عمرو دياب مهدد بالاصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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