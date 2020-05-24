مصدر: لا إصابات جديدة بفايروس كورونا في النجف

افاد مصدر صحي، اليوم الاحد، أن محافظة النجف الاشرف، لم تسجل أي إصابة جديدة بفايروس كورونا.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "محافظة النجف لم تسجل اليوم أي إصابة جديدة بفايروس كورونا".
يذكر أن طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات، قد أصيب، امس السبت، بفايروس كورونا في المحافظة.
يذكر أن طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات، قد أصيب، امس السبت، بفايروس كورونا في المحافظة.
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