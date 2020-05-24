مصدر: لا إصابات جديدة بفايروس كورونا في النجف

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "محافظة النجف لم تسجل اليوم أي إصابة جديدة بفايروس كورونا".

يذكر أن طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات، قد أصيب، امس السبت، بفايروس كورونا في المحافظة.

