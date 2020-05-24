نجدة بغداد: اعتقال 183 مخالفاً للحظر وأربعة مخمورين خلال 24 ساعة

وذكرت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، ان "نجدة بغداد خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، القت القبض على 183 شخصاً مخالفاً لتعليمات أوقات حظر التجوال".

وأضافت ان "النجدة، ضبطت سيارتين عليها إشارات حجز، فيما القت القبض على أربعة مخمورين يعترضون سبيل المارة".

