نجدة بغداد: اعتقال 183 مخالفاً للحظر وأربعة مخمورين خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، اعتقال 183 مخالفاً للحظر وأربعة مخمورين خلال 24 ساعة الماضية في العاصمة.
وذكرت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، ان "نجدة بغداد خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، القت القبض على 183 شخصاً مخالفاً لتعليمات أوقات حظر التجوال".
وأضافت ان "النجدة، ضبطت سيارتين عليها إشارات حجز، فيما القت القبض على أربعة مخمورين يعترضون سبيل المارة".
وأضافت ان "النجدة، ضبطت سيارتين عليها إشارات حجز، فيما القت القبض على أربعة مخمورين يعترضون سبيل المارة".
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