الحشد الشعبي: إحباط محاولة لتسلل لداعش غرب سامراء

وقال إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من اللواء 314 في الحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لمجموعة من داعش كانت تروم استهداف القطعات الأمنية ضمن قاطع غرب سامراء".

وأشار البيان، إلى أن "القوة استهدفت الإرهابيين بواسطة الأسلحة الساندة والموجهة ما أجبرتهم على التراجع والفرار".

