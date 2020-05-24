بلاسخارت: العراق بإمكانه التغلب على التحديات بروح الوحدة والتضامن

هنأت الممثلة الأممية الخاصة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، العراقيين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدة ان العراق بإمكانه التغلب على التحديات بروح الوحدة والتضامن.

وقالت بلاسخارت في بيان اطلعت عليه الخليج 365، "عيد الفطر تقليدياً هو مناسبة سعيدة تحييها الأسر في نهاية شهر رمضان المبارك بالاحتفالات والنزهات العامة وستكون مظاهر الاحتفال أقل هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19 والقيود المصاحبة لها، والتي تؤثر على حياتنا على نحو لم يسبق له مثيل".



وأضافت "على الرغم من الصعوبات وحظر التجول والمخاطر على الصحة العامة والقلق بشأن المستقبل، آمل بصدق أن يكون عيد الفطر مصدر أمني متجدد في الإنسانية، وغرس التفاؤل بمستقبل أفضل. يواجه العراق تحديات متعددة تفاقمت بسبب الوباء، لكن البلد يمكنه التغلب عليها بروح الوحدة والتضامن. بهذه المناسبة المباركة، عيد مبارك".

