هنأت الممثلة الأممية الخاصة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، العراقيين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدة ان العراق بإمكانه التغلب على التحديات بروح الوحدة والتضامن.
وقالت بلاسخارت في بيان اطلعت عليه الخليج 365، "عيد الفطر تقليدياً هو مناسبة سعيدة تحييها الأسر في نهاية شهر رمضان المبارك بالاحتفالات والنزهات العامة وستكون مظاهر الاحتفال أقل هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19 والقيود المصاحبة لها، والتي تؤثر على حياتنا على نحو لم يسبق له مثيل".
وأضافت "على الرغم من الصعوبات وحظر التجول والمخاطر على الصحة العامة والقلق بشأن المستقبل، آمل بصدق أن يكون عيد الفطر مصدر أمني متجدد في الإنسانية، وغرس التفاؤل بمستقبل أفضل. يواجه العراق تحديات متعددة تفاقمت بسبب الوباء، لكن البلد يمكنه التغلب عليها بروح الوحدة والتضامن. بهذه المناسبة المباركة، عيد مبارك".
وأضافت "على الرغم من الصعوبات وحظر التجول والمخاطر على الصحة العامة والقلق بشأن المستقبل، آمل بصدق أن يكون عيد الفطر مصدر أمني متجدد في الإنسانية، وغرس التفاؤل بمستقبل أفضل. يواجه العراق تحديات متعددة تفاقمت بسبب الوباء، لكن البلد يمكنه التغلب عليها بروح الوحدة والتضامن. بهذه المناسبة المباركة، عيد مبارك".
كانت هذه تفاصيل خبر بلاسخارت: العراق بإمكانه التغلب على التحديات بروح الوحدة والتضامن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.