القبض على لاعب المواي تاي السابق توفيق الجبوري بتهمة انتحال الصفة والتزوير

وقال رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك في بيان تلقته الخليج 365 ان "من اهم اولياتنا عند تسلمنا قيادة الاتحاد العراقي هي محاسبة المقصرين والقضاء على الفساد وتقديم من تسبب بذلك الى هيئة النزاهة، مبينا انهم قدموا شكوى رسمية الى هيئة النزاهة بحق عدد من لاعبي واعضاء الأتحاد السابق للمواي تاي بتهم عديدة منها (هدر المال العام والتزوير وأستخدام المنصب) وسوف تصدر أوامر قضائية بحقهم بعد عطلة عيد الفطر المبارك".وختم علك: "واجبنا الحفاظ على المال العام وتطور اللعبة ولن نسمح لأي شخص كان بتشويه سمعتنا ولعبتنا اطلاقا"، مشيرا الى ان "بعض المواقع والصفحات اتهمونا باطلا بتهم عديدة سيكون الفيصل بيننا القضاء قريبا جدا".

يذكر ان المتهم الموقوف توفيق عدنان عبد الجبوري سبق وان قام بالتزوير في أوراق رسمية وانتحال صفة في قضية الرواد والأبطال وقام بالتشهير بعدد من اعضاء اتحاد المواي تاي الحالي والعاملين فيه.