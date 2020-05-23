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استئناف الدوري الفرنسي في 23 حزيران المقبل

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2020-05-23 | 23:02

استئناف الدوري الفرنسي في 23 حزيران المقبل

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الخليج 365/باريس/ علي ناجي قرر دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسي، استئناف عودة المباريات في 23 حزيران المقبل، بعد توقفه بسبب انتشار وباء فيروس "".
وكان الدوري الفرنسي قد توقف منذ 8 اذار الماضي، بسبب حظر التجوال ال السلطات الفرنسية، لمكافحة وباء فيروس "كورونا".

ونقل تلفزيون "BFM" الفرنسي، أن "دوري كرة القدم للمحترفين عقد اجتماعاً في 20 آيار الحالي بشأن عودة الدوري"، مبينًا ان "أتضح من محضر الاجتماع بان دوري الدرجة الاولى "Ligue 1" سيستأنف يوم 23 حزيران ويسبقه بيوم دوري الدرجة الثانية "Ligue 2" آي 22 من الشهر نفسه".

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