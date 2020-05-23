استئناف الدوري الفرنسي في 23 حزيران المقبل

وكان الدوري الفرنسي قد توقف منذ 8 اذار الماضي، بسبب حظر التجوال ال السلطات الفرنسية، لمكافحة وباء فيروس "كورونا".

ونقل تلفزيون "BFM" الفرنسي، أن "دوري كرة القدم للمحترفين عقد اجتماعاً في 20 آيار الحالي بشأن عودة الدوري"، مبينًا ان "أتضح من محضر الاجتماع بان دوري الدرجة الاولى "Ligue 1" سيستأنف يوم 23 حزيران ويسبقه بيوم دوري الدرجة الثانية "Ligue 2" آي 22 من الشهر نفسه".