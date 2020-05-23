استئناف الدوري الفرنسي في 23 حزيران المقبل

2020-05-23 | 23:02
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الخليج 365/باريس/ علي ناجي قرر دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسي، استئناف عودة المباريات في 23 حزيران المقبل، بعد توقفه بسبب انتشار وباء فيروس "كورونا".
ونقل تلفزيون "BFM" الفرنسي، أن "دوري كرة القدم للمحترفين عقد اجتماعاً في 20 آيار الحالي بشأن عودة الدوري"، مبينًا ان "أتضح من محضر الاجتماع بان دوري الدرجة الاولى "Ligue 1" سيستأنف يوم 23 حزيران ويسبقه بيوم دوري الدرجة الثانية "Ligue 2" آي 22 من الشهر نفسه".
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