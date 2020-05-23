خلية الازمة في نينوى تقرر فرض حظر تجوال شامل طيلة ايام العيد

اعلنت خلية الازمة في نينوى، السبت، عن فرض حظر تجوال شامل طيلة ايام العيد. وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية تيوز، نسخة منه انها "عقدت اجتماعا برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري وتقرر التماشي مع قرار خلية الازمة الصحية المركزية وفرض حظر التجوال الشامل في محافظة نينوى طيلة ايام عيد الفطر المبارك". واضافت "يستثنى من الحظر حركة الفلاحين والياتهم ومايتعلق بالحصاد ونقل الحبوب وعجلات الوقود والحالات الطارئة".

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