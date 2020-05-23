عمليات البصرة: يجب الالتزام بقواعد حظر التجوال واتخاذ اجراءات امنية مشددة

شددت قيادة عمليات البصرة، السبت، على ضرورة الالتزام بقواعد حظر التجوال واتخاذ اجراءات امنية مشددة. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "علينا الاخذ بنظر الاعتبار خطر انتشار فايروس كورونا الذي اصبح وباء عالمي يهدد البشر"، مبينا ان "الاصابات الجديدة التي تم تسجيلها من قبل دائرة صحة البصرة تحتم علينا اتخاذ اجراءات امنية مشددة وانتشار امني واسع". وشددت على "الالتزام بقواعد حظر التجوال وتحمل المسؤولية الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية بهذا الجانب".

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