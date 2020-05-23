وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ٧ إرهابيين ومتهم يتاجر بالمخدرات

اعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن القاء القبض على ٧ إرهابيين ومتهم يتاجر بالمخدرات.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز استخبارات صلاح الدين العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على خمسة متهمين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائية لعصابات داعش الإرهابية".

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واضافت "كما القت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك مطلوبان وفق نفس المادة أعلاه ومتهم آخر مطلوب وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات في منطقة الأمين ببغداد"، مشيرة الى انه "ضبط لديه مسدس صوتي واطلاقات مسدس وبندقية ومواد تستخدم لتعاطي المخدرات و ٢٩ غم من مادة الكرستال المخدرة".

واكدت انه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهمين للجهات المختصة".