واسط تعلن اغلاق مداخلها الخارجية

اعلنت محافظة واسط، السبت، عن اغلاق جميع مداخل المحافظة الخارجية.

وقال المحافظ محمد المياحي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "من اجل سلامة أبناء المحافظة نعلن عن أغلاق جميع مداخل واسط الخارجية اعتبارا من يوم غدا الاحد الساعه 12 ظهرا ويمنع دخول أي شخص حتى أبناء المحافظة يمنع دخولهم، فلديهم فرصة لغاية ظهر الغد".

واضاف انه "تقرر إلغاء جميع الاستثناءات وسيتم التعامل مع أي تجمعات بشرية وفق القانون".