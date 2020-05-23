بيان الخالصي بشأن هلال شوال

اصدر مكتب المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، السبت، بيانا بشأن هلال شهر شوال.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "نظراً لثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال بالشياع المفيد للعلم، في مساء يوم السبت 29 من شهر رمضان المبارك 1441هـ الموافق لـ23 أيار 2020م، يعلن المرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي ان يوم غد الاحد 24 أيار 2020م، هو أول ايام شهر شوال لهذه السنة 1441هـ".

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واضاف "تقبل الله أعمالكم في شهر الصيام، وبارك الله لكم في عيدكم وفي سائر أيامكم، وأعاده الله على الجميع باليمن والإيمان، وعلى العراق والعراقيين بالفرج القريب، وخلاص البشرية من الفتن والشـرور والامراض والاسقام، والأوبة إلى الله للعيش بالعزة والسعادة تحت راية الإسلام".

وتابع "ينبغي الالتفات إلى وجوب التكبيرات بعد أربع صلوات من ليلة العيد (المغرب والعشاء من ليلة العيد وصلاة الفجر وتنتهي بصلاة العيد)، كما يجب المبادرة إلى إخراج زكاة الفطرة في هذه الليلة، وهي بمقدار صاع من الطعام بما يعادل (ثلاث كيلوات) من أوسط ما تطعمون أهليكم، والرز بأوسط أنواعه هو الطعام الغالب لأهل العراق على ما يظهر في هذه الأيام، ويمكن إخراجها نقداً وتقدر بحدود ستة آلاف دينار عراقي لكل فرد ولمن يعيل".