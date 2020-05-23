الرياض: صدور توجيهات بقرب عودة السفير السعودي الى العراق

أعلن وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، السبت، صدور توجيهات بقرب عودة السفير السعودي الى العراق.
ونقلت قناة "العربية" عن بن فرحان قوله، إن "المملكة تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه، بعيداً عن التدخلات الأجنبية".
وأكد وزير الخارجية السعودي، "حرص حكومة المملكة على وحدة الشعب العراقي، وأهمية التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة".
وأشار إلى "صدور توجيهات من القيادة السعودية بعودة سفير المملكة لدى العراق لمزاولة عمله في أقرب وقت، وذلك لترجمة رغبة السعودية في تعزيز العلاقات بين البلدين".
وأكد وزير الخارجية السعودي، "حرص حكومة المملكة على وحدة الشعب العراقي، وأهمية التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة".
وأشار إلى "صدور توجيهات من القيادة السعودية بعودة سفير المملكة لدى العراق لمزاولة عمله في أقرب وقت، وذلك لترجمة رغبة السعودية في تعزيز العلاقات بين البلدين".
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