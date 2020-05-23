تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

وذكرت وزارة الصحة السعودية في بيان، انه "تم تسجيل 15 حالة وفاة و 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت أنه "تم تسجيل (2233) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (41,236)".

