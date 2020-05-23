تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت السلطات الصحية السعودية، السبت، عن تسجيل 15 وفاة و2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة السعودية في بيان، انه "تم تسجيل 15 حالة وفاة و 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأضافت أنه "تم تسجيل (2233) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (41,236)".
وأضافت أنه "تم تسجيل (2233) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (41,236)".
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